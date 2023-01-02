Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:21

В Иране задержали футболистов, которые выпивали на новогодней вечеринке с женщинами

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты сборной Ирана.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Несколько иранскик футболистов были задержаны в Тегеране в субботу, 31 декабря, сообщает RMC Sport со ссылкой на Tasnim.

Как утверждает источник, игроки находились на вечеринке в городе Демавенд. Они выпивали на вечеринке, на которой присутствовали женщины.

«Несколько футболистов, в том числе один бывший игрок одного из главных клубов Тегенара, были арестованы на вечеринке в Демавенде. Некоторые из них были в неадекватном состоянии после употребления алкоголя», — заявляет источник.

Имена арестованных и клубы, за которые они выступают, не уточняются.

Согласно иранским законам, продажа и употребление алкоголя запрещены на территории страны.

Футбол
Сборная Ирана по футболу
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Единственный хоккеист мира, выигравший МЧМ трижды. В карьере ему это никак не помогло
Сколько осталось забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки?
Сотрудники ГИБДД в Якутии спасли замерзающую на морозе женщину
Декан ВШЭ анонсировал несколько этапов повышения пенсии в России в 2023 году
Читатели Die Welt возмутились новогодним обращением канцлера ФРГ Олафа Шольца
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Бенфика» близка к покупке 18-летнего форварда «Норшелланна» Шельдерупа