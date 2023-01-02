В Иране задержали футболистов, которые выпивали на новогодней вечеринке с женщинами

Несколько иранскик футболистов были задержаны в Тегеране в субботу, 31 декабря, сообщает RMC Sport со ссылкой на Tasnim.

Как утверждает источник, игроки находились на вечеринке в городе Демавенд. Они выпивали на вечеринке, на которой присутствовали женщины.

«Несколько футболистов, в том числе один бывший игрок одного из главных клубов Тегенара, были арестованы на вечеринке в Демавенде. Некоторые из них были в неадекватном состоянии после употребления алкоголя», — заявляет источник.

Имена арестованных и клубы, за которые они выступают, не уточняются.

Согласно иранским законам, продажа и употребление алкоголя запрещены на территории страны.