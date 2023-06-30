В Иране женщинам разрешили ходить на футбольные стадионы

Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что высший совет национальной безопасности Ирана одобрил присутствие женщин на футбольных стадионах.

«Женщины смогут пройти на стадионы. К счастью, совет национальной безопасности одобрил этот вопрос, и назначена рабочая группа. Министерство внутренних дел, министерство спорта и молодежной политики, Федерация футбола и два учреждения министерства информации (разведки) занимаются планированием деталей прохода женщин на стадионы», — приводит слова Таджа агентство ISNA.

Также глава Федерации футбола отметил, что женщины смогут посмотреть матчи только на определенных стадионах.

«Женщины смогут посмотреть матчи на стадионах «Голь Гоухар» в Сирджане, «Накш-э Джахан» и «Фулад Шехр» в Исфахане и «Гядыр» в Ахвазе. Должен быть подготовлен еще стадион «Азади» в Тегеране», — сказал Тадж.

Также он сообщил о начале работы на спортивном радио специального канала, посвященного женскому спорту.

Женщинам в Иране было запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года. В последние годы женщины допускались до просмотра футбольных матчей в стране по квотам.

В 2019 году примерно 3,5 тысячи женщин присутствовали на квалификационном матче чемпионата мира-2022 между сборными Ирана и Камбоджи. Также женщин пустили на товарищескую игру национальной сборной с Россией в марте этого года.