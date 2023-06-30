В Иране женщинам разрешили ходить на футбольные стадионы

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Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что высший совет национальной безопасности Ирана одобрил присутствие женщин на футбольных стадионах.
«Женщины смогут пройти на стадионы. К счастью, совет национальной безопасности одобрил этот вопрос, и назначена рабочая группа. Министерство внутренних дел, министерство спорта и молодежной политики, Федерация футбола и два учреждения министерства информации (разведки) занимаются планированием деталей прохода женщин на стадионы», — приводит слова Таджа агентство ISNA.
Также глава Федерации футбола отметил, что женщины смогут посмотреть матчи только на определенных стадионах.
«Женщины смогут посмотреть матчи на стадионах «Голь Гоухар» в Сирджане, «Накш-э Джахан» и «Фулад Шехр» в Исфахане и «Гядыр» в Ахвазе. Должен быть подготовлен еще стадион «Азади» в Тегеране», — сказал Тадж.
Также он сообщил о начале работы на спортивном радио специального канала, посвященного женскому спорту.
Женщинам в Иране было запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года. В последние годы женщины допускались до просмотра футбольных матчей в стране по квотам.
В 2019 году примерно 3,5 тысячи женщин присутствовали на квалификационном матче чемпионата мира-2022 между сборными Ирана и Камбоджи. Также женщин пустили на товарищескую игру национальной сборной с Россией в марте этого года.