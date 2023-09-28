В Камеруне Это`О обвинили в коррупции и обратились в ФИФА

Экс-игрока «Барселоны» и «Анжи», ныне президента Федерации футбола Камеруна Самюэля Это`О обвинили в коррупции.

Соответствующее письмо футбольная лига страны направила президенту ФИФА Джанни Инфантино, сообщает Marca. В нем представители чемпионата Камеруна призвали отстранить Это`О от занимаемой должности.

Отмечается, что помимо коррупции бывший форвард обвиняется в организации договорных матчей. Об этом 19 июля сообщало издание Sport News Africa.

Ранее дочь Это'О Эрика До Росарио Ньевес потребовала приговорить отца к году тюрьмы. Он имеет задолженность по алиментам, которая, по словам адвоката девушки, составляет 90 тысяч евро.