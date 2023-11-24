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Сегодня, 12:04

В «Карабахе» заявили, что Лунев восстановился после травмы и тренируется без ограничений

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Карабаха» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья вратаря Андрея Лунева.

«С Луневым все в порядке. Он восстановился от травмы и занимается с командой. Никаких ограничений у Андрея в тренировочном процессе нет. Сегодня у нас матч с «Сабахом», посмотрим, выйдет он на поле или нет», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

9 ноября 32-летний Лунев получил травму в матче Лиги Европы с «Байером» (0:1). В связи с полученной травмой вратарь «Карабаха» пропустил ноябрьский сбор сборной России.

В этом сезоне Лунев принял участие в 9 матчах за «Карабах», пропустил 9 мячей и 5 игр провел на ноль.

Андрей Лунев
ФК Карабах
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