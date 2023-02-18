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Зарубежные

Сегодня, 16:11

В «Кармиотиссе» назвали хорошим дебют Кержакова в качестве главного тренера команды

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный менеджер «Кармиотисса» Антонис Антониус в комментарии для «СЭ» оценил дебют Александра Кержакова в качестве главного тренера кипрской команды.

«Кармиотисса» в матче 24-го тура чемпионата Кипра дома сыграла вничью с «Эносисом» со счетом 1:1.

«Вчера была первая игра Кержакова на посту главного тренера «Кармиотисса». Иногда дебюты служат для того, чтобы привыкнуть к новой лиге. У Александра не было времени на то, чтобы поставить команде свою игру, внедрить тактику.
Ничья в данном матче — хороший результат. Ведь наш соперник находится всего на 9 очков ниже в турнирной таблице. Мы с нетерпением смотрим вперед. Надеемся, что все наши цели будут выполнены, а наша команда станет боеспособной», — сказал Антониус «СЭ».

После этого матча «Кармиотисса» с 27 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Эносис» с 18 очками идет на строчку ниже.

Александр Кержаков
Футбол
ФК Кармиотисса
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