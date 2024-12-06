Гендиректор дубайского «Юнайтед»: «Обязательно сделаем все, чтобы сыграть со «Спартаком»

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном товарищеском матче против московского «Спартака».

— Если говорить с нашей стороны — конечно, есть желание сыграть с грандами российского футбола. Просто сейчас тот момент, когда календари создаются. Есть турнир в Абу-Даби, где будет задействована одна группа команд. Другие клубы определяют график. Плюс все, наверное, ждут окончания осенней части РПЛ — и после этого тренеры наверняка дадут свою программу. Наверное, в ближайшие три недели будет больше ясности.

Мы как клуб очень заинтересованы в игре со «Спартаком». Они будут как раз в Дубае. С другими командами — тоже. Будем держать кулаки, чтобы получилось. У нас же все-таки соревновательный период. Будем ограничены в возможностях, сможем играть только в будние дни.

Что касается встречи Квинси [Промеса] со старыми партнерами... Думаю, это будет для всех приятный момент, однозначно. Ждем возможности. Если она будет, обязательно сделаем все, чтобы сыграть со «Спартаком», — сказал Чебану «СЭ».

5 сентября 2024 года «Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Промесом. 32-летний нидерландец провел за клуб 3 матча и забил 3 гола.

В составе красно-белых игрок выступал с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год, став с командой чемпионом России и обладателем Кубка страны.