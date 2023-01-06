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Сегодня, 12:01

В Колумбии переименуют стадион в честь Пеле

Мария Гусева
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Колумбия стала первой латиноамериканской страной, которая отреагировала на предложение президента ФИФА Джанни Инфантино переименовать как минимум один стадион в каждой стране в честь трехкратного чемпиона мира Пеле.

«Мы поддерживаем инициативу ФИФА. Молодое поколение должно знать, кем была эта икона мирового футбола», — приводит L'Equipe слова губернатора южного департамента Колумбии Мета Хуан Гильермо Зулуаги.

В честь Пеле будет переименован стадион в городе Вильявисенсио. Арена, открытая в 1958 году, вмещает 15 тысяч зрителей.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки.

Бразилец является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста, а также обладателем рекорда по числу забитых голов за карьеру (1279).

Пеле
Футбол
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