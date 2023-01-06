В Колумбии переименуют стадион в честь Пеле

Сегодня, 12:01
Колумбия стала первой латиноамериканской страной, которая отреагировала на предложение президента ФИФА Джанни Инфантино переименовать как минимум один стадион в каждой стране в честь трехкратного чемпиона мира Пеле.
«Мы поддерживаем инициативу ФИФА. Молодое поколение должно знать, кем была эта икона мирового футбола», — приводит L'Equipe слова губернатора южного департамента Колумбии Мета Хуан Гильермо Зулуаги.
В честь Пеле будет переименован стадион в городе Вильявисенсио. Арена, открытая в 1958 году, вмещает 15 тысяч зрителей.
Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки.
Бразилец является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста, а также обладателем рекорда по числу забитых голов за карьеру (1279).