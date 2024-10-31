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Сегодня, 15:32

В команде Антона Миранчука могут сменить тренера из-за неудовлетворительных результатов

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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«Сьон», за который выступает российский полузащитник Антон Миранчук, может сменить главного тренера в ближайшее время.

Команда проиграла в 12-м туре чемпионата Швейцарии дома 0:2 «Цюриху» и довела свою серию без побед до 8 матчей. «Сьон» занимает 9-е место в турнирной таблице среди 12 участников.

По сообщениям швейцарских СМИ, президент клуба Кристиан Константен покинул стадион задого до финального свистка в плохом расположении духа. Он рассматривает возможность очередного увольнения тренера Дидье Толо, котоый тренирует команду уже четвертый раз за карьеру.

Утверждается, что у 60-летнего французского специалиста есть 2 матча на исправление ситуации. До ноябрьской паузы на матчи сборных «Сьон» сыграет в гостях 2 ноября против «Санкт-Галлена» и дома 10 ноября с «Люцерном».

Сам Антон вышел против «Цюриха» вместо другого экс-игрока московского «Локомотива» — Рето Циглера и не отметился результативными действиями.

Антон Миранчук
ФК Сьон

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