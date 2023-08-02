В Коста-Рике футболиста команды «Депортиво Рио Каньяс» съел крокодил

В Коста-Рике футболиста любительской команды «Депортиво Рио Каньяс» Хесуса Альберто Лопеса Ортиса съел крокодил, сообщает The Sun.

По информации издания, чтобы достать тело 29-летнего футболиста, полиция была вынуждена застрелить крокодила. Инцидент произошел в реке Каньяс в провинции Гуанакасте.

«Это очень сложный день для всех. Мы будем помнить тебя как тренера, футболиста, а также как отца. Ты всегда будешь в наших сердцах. Лети высоко, друг», — говорится в заявлении «Депортиво Рио Каньяс».