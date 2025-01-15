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Судейство

Сегодня, 16:50

В Кубке Голландии вышел незаявленный игрок

Александр Бобров
Шеф-редактор
Джеррел Хак.
Фото Скриншот трансляции
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В самом конце матча 1/8 финала Кубка Голландии «Нордвайк» — «Барендрехт» (1:0) на замену в составе хозяев вышел Джеррел Хак. Это едва не стало основанием для присуждения его команде поражения.

Хак в ожидании розыгрыша углового удара отправился в штрафную площадь гостей. Но мяч не был введен в игру: в течение пары минут судьи и представители «Нордвайка» совещались, а затем Джеррел в недоумении вернулся на скамейку запасных. А на поле снова выбежал замененный им Маруан Бакур.

Фото Скриншот трансляции

Выяснилось, что Хак вообще не был включен в заявку на матч, и это в последний момент обнаружил резервный судья. Почему он все не проверил до проведения замены, непонятно. Как непонятно и то, почему футболисту разрешили оказаться в технической зоне и на скамейке запасных.

Фото Скриншот трансляции

Возобнови судья игру, пока Хак находился в штрафной площади «Барендрехта», выполни футболист «Нордвайка» угловой, — считалось бы, что в матче принял участие незаявленный футболист. Что автоматически могло бы повлечь дисциплинарные санкции, включающие присуждение поражения. Досталось бы и судейской бригаде.

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