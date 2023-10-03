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Сегодня, 16:30

В «Ламии» рассказали, что довольны новичком команды Дзагоевым

Алина Савинова
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Спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис рассказал об адаптации в команде бывшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. По его словам, в греческом клубе довольны россиянином.

«Адаптация Алана прошла отлично. Он чувствует себя очень хорошо в клубе. Мы довольны Дзагоевым!» — цитирует Цикниса Sport24.

Дзагоев подписал контракт с «Ламией» 28 сентября. Срок соглашения с 33-летним полузащитником не разглашается.

Последним клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

После 7 туров «Ламия» с 9 очками занимает 7-е место в турнирной таблице греческой Суперлиги.

Источник: https://sport24.ru/football/news-583584-v-lamii-dovolny-dzagoyevym-adaptatsiya-alana-proshla-otlichno
Алан Дзагоев
Футбол
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