В «Ламии» рассказали, что довольны новичком команды Дзагоевым

Спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис рассказал об адаптации в команде бывшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. По его словам, в греческом клубе довольны россиянином.

«Адаптация Алана прошла отлично. Он чувствует себя очень хорошо в клубе. Мы довольны Дзагоевым!» — цитирует Цикниса Sport24.

Дзагоев подписал контракт с «Ламией» 28 сентября. Срок соглашения с 33-летним полузащитником не разглашается.

Последним клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

После 7 туров «Ламия» с 9 очками занимает 7-е место в турнирной таблице греческой Суперлиги.