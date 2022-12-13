В «Маккаби Хайфа» опровергли информацию о возможном подписании Хайкина

Пресс-атташе израильского «Маккаби» из Хайфы Давид Базак сообщил «СЭ» об отсутствии интереса у клуба к российскому вратарю Никите Хайкину.

«В настоящий момент мы не ищем голкипера», — сказал Базак «СЭ».

Ранее портал one.co.il сообщал, что клуб из Хайфы рассматривает возможность подписания 27-летнего Хайкина в январе 2023 года.

В январе 2023 года Хайкин станет свободным агентом — футболист уже принял решение покинуть норвежский клуб «Буде-Глимт» по истечении срока контракта. В этом сезоне голкипер пропустил 54 гола в 43 матчах за команду, отыграв 14 встреч на ноль.