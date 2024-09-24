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Сегодня, 20:28

В Малайзии снесли один из самых больших стадионов в мире

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В Малайзии снесли стадион «Шах Алам», который принимал матчи сборной страны. Одна из самых больших арен в мире, построенная в 2014-м году, вмещала 80 000 человек, но в 2020-м году ее конструкцию признали аварийной.

На месте «Шах Алам» правительство Малайзии планирует за год построить новую современную арену, но вмещать она будет уже 45 000 зрителей. Новый стадион также будет домашним для местного клуба «Селангор».

Снос арены начался в июле. Полный демонтаж продлится до середины 2025 года.

Футбол

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