В Австралии фанаты выбежали на поле и устроили драку с футболистами

Матч чемпионата Австралии между «Мельбурн Сити» и «Мельбурн Виктори» был прерван из-за агрессивного поведения фанатов.

В середине первого тайма, когда «Сити» в домашнем матче вел со счетом 1:0, десятки болельщиков высыпали на поле и вступили в драку с вратарем Томасом Гловером и другими игроками хозяев. Через некоторое время в лицо голкиперу прилетело ведро с порошком. После этого судья матча увел команды в подтрибунное помещение.

«Мельбурн Сити» лидирует в чемпионате Австралии с 16 очками после 7 матчей. «Мельбурн Виктори» — на 7-й строчке с 10 очками.