В матче чемпионата Гондураса игрок сбил двух футболистов в грубом подкате

Защитник «Марафона» Андре Орельяна совершил грубый фол в матче 8-го тура чемпионата Гондураса против «Олимпии» (0:1).

На 89-й минуте встречи игрок разбежался и в подкате с двух ног сбил сразу двоих футболистов из другой команды — Карлоса Пинеду и Германа Мехийю.

За это нарушение 21-летний Орельяна получил прямую красную карточку.

«Я был неправ и хочу извиниться перед всеми. Мы все — люди, и мы учимся на своих ошибках. Думаю, в этот момент меня охватил кураж, но я поступил абсолютно неверно. Герман Мехийя сказал мне потом, что все в порядке, его отношение ко мне не изменилось, и я не должен терять игровую ДНК, продолжать работать. Мне еще есть куда расти. Мне нужно научиться контролировать каждый импульс эмоций, нужно найти баланс. Обещаю, что это больше никогда не повторится», — приводит DIEZ слова Орельяны.

Орельяна играл за «Олимпию» вместе с Пинедой и Мехийей, в январе 2023 года он перешел в «Марафон» на правах аренды до конца 2023 года.