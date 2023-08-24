В МИД РФ назвали разрушением мирового спорта невыдачу Оздоеву британской визы для игры в Шотландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» оценила недопуск российского полузащитника ПАОК Магомеда Оздоева до матча Лиги конференций против шотландского клуба «Хартс» из-за отсутствия британской визы.

«Как оценить недопуск россиянина в Шотландию? Как дискриминацию и разрушение мирового спорта», — сказала Захарова «СЭ».

Ранее в пресс-службе греческого ПАОК сообщили «СЭ», что российский полузащитник Магомед Оздоев не примет участие в матче квалификации Лиги конференций против шотландского «Хартса».

Матч состоится сегодня, 24 августа. Начало в 21.45 по московскому времени.

30-летний россиянин перешел в ПАОК в августе этого года. Ранее Оздоев выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк».