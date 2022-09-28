В нападающего сборной Бразилии Ришарлисона бросили банан во время товарищеского матча с Тунисом

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков во время товарищеского матча с Тунисом (5:1).

Игра прошла во Франции. Болельщики бросили в ноги форварду банан, когда футболист праздновал забитый гол на 19-й минуте.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) отреагировала на поведение фанатов во Франции.

«К сожалению, во время игры банан был брошен на газон в сторону Ришарлисона, автора второго гола сборной Бразилии. CBF напоминает о своей позиции, осуждая и отвергая любые проявления дискриминации», — говорится в заявлении конфедерации.

Ришарлисон дебютировал за основную сборную страны в 2018 году. Всего 25-летний игрок провел за национальную команду 37 официальных матчей, в которых забил 16 мячей.