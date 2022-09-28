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28 сентября, 00:55

В нападающего сборной Бразилии Ришарлисона бросили банан во время товарищеского матча с Тунисом

Евгений Козинов
Корреспондент
Ришарлисон.
Фото AFP

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков во время товарищеского матча с Тунисом (5:1).

Игра прошла во Франции. Болельщики бросили в ноги форварду банан, когда футболист праздновал забитый гол на 19-й минуте.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) отреагировала на поведение фанатов во Франции.

«К сожалению, во время игры банан был брошен на газон в сторону Ришарлисона, автора второго гола сборной Бразилии. CBF напоминает о своей позиции, осуждая и отвергая любые проявления дискриминации», — говорится в заявлении конфедерации.

Ришарлисон дебютировал за основную сборную страны в 2018 году. Всего 25-летний игрок провел за национальную команду 37 официальных матчей, в которых забил 16 мячей.

Футбол
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Ришарлисон
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