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Сегодня, 20:40

В «Нефтчи» объяснили обновление клубного логотипа

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Нефтчи» объяснили «СЭ» обновление клубного логотипа.

— Чем вы руководствовались при смене клубного логотипа?

— При ребрендинге мы изучали известные и запоминающиеся изменения имиджа в футболе, рассматривали работы дизайнеров, специализирующихся в этой области. Также учитывался статус «Нефтчи» как старейшего клуба Азербайджана, известного как «народная команда».

Логотип был модернизирован с учетом первой эмблемы клуба. Основные визуальные атрибуты были созданы с использованием контуров первой эмблемы «Нефтчи», буквы «N» — первой буквы названия клуба, и нефтяных вышек. Таким образом, мы выразили уважение корням и традициям клуба. При этом нашему символу был придан более современный и привлекательный вид. Логотип был выполнен в традиционных черно-белых цветах.

В обновленном логотипе отражены привязанность к корням и сильная связь между поколениями. Не случайно новый слоган также объединяет эти два аспекта: «Нефтчи» сквозь года. «Нефтчи» будущих поколений! — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В минувшем сезоне «Нефтчи» заняли пятое место в чемпионате Азербайджана, набрав 56 очков.

ФК Нефтчи
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