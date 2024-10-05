В «Нефтчи» опровергли информацию о возможном назначении Гончаренко на пост главного тренера

В пресс-службе «Нефтчи» ответили на вопрос «СЭ» о возможном назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды.

Ранее издание Legalbet сообщило, что Гончаренко отказался возглавить «Нефтчи».

«Виктор Гончаренко — очень опытный и известный на постсоветском пространстве тренер. Но эта информация не соответствует действительности», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба из Азебрайджана.

30 мая 2024 года белорусский специалист был уволен из «Урала». Ранее он также работал в БАТЭ, «Кубани», «Уфе» и «Краснодаре». Вместе с ЦСКА он дважды выигрывал серебряные медали чемпионата России (2016/17, 2017/18) и завоевывал Суперкубок страны в 2018 году.

«Нефтчи» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана с 5 очками в 9 матчах.