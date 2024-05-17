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Сегодня, 21:12

В Нидерландах одобрили передачу акций «Витесса» от российского владельца

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Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) одобрил передачу акций «Витесса» от российского владельца Валерия Ойфа специальному фонду, сообщает NOS.

По вине российского бизнесмена «Витесс» испытывал проблемы с ведением бухгалтерии и банковскими операциями. В апреле «Витесс» оштрафовали на 18 очков из-за многократных нарушений требований лицензионных правил.

В настоящее время «Витесс» занимает 18-е место в чемпионате страны, набрав пять очков. Команда Эдварда Стюринга лишилась всех шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе.

В заключительной встрече текущего розыгрыша Эредивизи «Витесс» примет «Аякс» 19 мая.

Футбол
ФК Витесс
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