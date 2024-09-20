В Нидерландах отвергли просьбу защиты Промеса о повторном опросе свидетелей

Прокуратура Нидерландов отвергла просьбу представителей защиты экс-игрока «Спартака» Квинси Промеса о повторном опросе свидетелей.

В пятницу, 19 сентября, Апелляционный суд Амстердама провел досудебное заседание по двум заявлениям голландского футболиста.

«Мы выступили против допроса свидетелей, о чем просила защита, потому что их уже допросили», — приводит РИА Новости слова официального представителя прокуратуры страны Допы Краумелы.

В марте Промес был арестован в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры. Он до сих пор ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды, где ему грозит более семи лет тюрьмы.

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», за который он выступал с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й.

5 сентября «Юнайтед» из Дубая объявил о переходе 32-летнего нидерландца. 9 сентября в «Юнайтед» сообщили, что Промес стал резидентом ОАЭ.