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Сегодня, 14:17

В «Норрчепинге» сообщили об уходе футболиста ЦСКА Сигурдссона

Алина Савинова
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Спортивный директор «Норрчепинга» Тони Мартинссон сообщил, что полузащитник Арнор Сигурдссон не останется в команде.

«Арнор Сигурдссон не останется в нашем клубе. Нам неизвестно, вернется он в ЦСКА или будет выступать в другом клубе. Мы ничего не знаем о его будущем», — цитирует Мартинссона Sport24.

Летом 2022 года Сигурдссон воспользовался поправкой ФИФА и приостановил контракт с ЦСКА до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке. После этого он начал выступать за «Норрчепинг». 29 мая сообщалось, что 24-летний футболист не хочет продолжать карьеру в России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-07-v-norrchepinge-soobshchili-ob-ukhode-igroka-tsska-sigurdssona
Арнор Сигурдссон
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