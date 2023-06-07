В «Норрчепинге» сообщили об уходе футболиста ЦСКА Сигурдссона

Спортивный директор «Норрчепинга» Тони Мартинссон сообщил, что полузащитник Арнор Сигурдссон не останется в команде.

«Арнор Сигурдссон не останется в нашем клубе. Нам неизвестно, вернется он в ЦСКА или будет выступать в другом клубе. Мы ничего не знаем о его будущем», — цитирует Мартинссона Sport24.

Летом 2022 года Сигурдссон воспользовался поправкой ФИФА и приостановил контракт с ЦСКА до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке. После этого он начал выступать за «Норрчепинг». 29 мая сообщалось, что 24-летний футболист не хочет продолжать карьеру в России.