Сборная Испании вошла в топ-3 рейтинга ФИФА, Россия осталась на 33-м месте

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных.

Среди значимых изменений стоит выделить прогресс сборной Испании, которая благодаря победе на чемпионате Европы-2024 поднялась сразу на 5 позиций и вошла в тройку лидеров рейтинга. Бельгия оказалась за пределами первой пятерки, опустившись на 6-е место, 7-е и 8-е места занимают сборные Нидерландов и Португалии соответственно. Замыкают десятку лучших Колумбия (финалист Кубка Америки-2024) и Италия (10-е место).

Лидерство в рейтинге сохранил за собой действующий чемпион мира — сборная Аргентины, которая также выиграла Кубок Америки-2024. На 2-м месте находится чемпион мира-2018 — Франция.