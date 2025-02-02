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Сегодня, 00:46

В ПАОК сообщили о травме Чалова

Даниил Аршавский
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Официальный сайт ПАОКа сообщает о травме задней поверхности бедра у Федора Чалова, которую нападающий греческой команды получил в ходе матча основного этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (0:2).

МРТ показала, что у 26-летнего форварда ушиб задней поверхности бедра 1-й степени. Предполагается, что футболист выбыл из игры на 10-15 дней.

Лечение также проходят игроки ПАОКа Деян Ловрен и Андрия Живкович.

В нынешнем сезоне на счету Чалова 4 гола и 5 результативных передач за 32 матча в составе греческой команды во всех турнирах.

Источник: paokfc.gr
Федор Чалов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК ПАОК
травма
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