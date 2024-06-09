В ПАОК сообщили об интересе к Эджуке

В пресс-службе ПАОКа в разговоре с «СЭ» отреагировали на новость о возможном переходе в команду полузащитника ЦСКА Чидеры Эджуке. Ранее об этом сообщило издание gazzetta.gr.

«Да, он находится в нашем списке кандидатов на трансфер», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Сезон-2023/24 26-летний нигериец провел в аренде в «Антверпене». Всего он сыграл в 39 матчах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.

Эджуке стал игроком ЦСКА в 2020 году. Его контракт с красно-синими рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллиона евро.