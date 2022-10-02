Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:39

В Польше отреагировали на недопуск Сулейманова на территорию страны на матч против «Леха»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Пресс-служба Федерации футбола Польши ответила на вопрос «СЭ» касаемо полузащитника «Хапоэля» (Беэр-Шева) Магомеда-Шапи Сулейманова, которого Польша не пустит на свою территорию из-за российского гражданства.

«Действительно ли Шапи не будет позволено въехать в Польшу из-за того, что он русский? Вы должны задать этот вопрос польским властям. Польская футбольная федерация не имеет права запрещать кому-либо пересекать границу Польши», — сообщили в пресс-службе ФФП.

Израильский клуб 3 октября отправится в Польшу на матч Лиги конференций с «Лехом». Игра состоится 6 октября.

Магомед-Шапи Сулейманов
23
3
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Николишин взялся за неблагодарное, но важное дело — он будет рулить московским хоккеем
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Посла России в Германии вызвали в МИД страны из-за референдумов
ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Черчесов — о первом поражении «Ференцвароша» в чемпионате: «Не ищите козлов отпущения»

«Арис» Кокорина одержал очередную победу в чемпионате Кипра, россиянин провел один тайм и сделал голевую передачу