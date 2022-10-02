В Польше отреагировали на недопуск Сулейманова на территорию страны на матч против «Леха»

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Пресс-служба Федерации футбола Польши ответила на вопрос «СЭ» касаемо полузащитника «Хапоэля» (Беэр-Шева) Магомеда-Шапи Сулейманова, которого Польша не пустит на свою территорию из-за российского гражданства.
«Действительно ли Шапи не будет позволено въехать в Польшу из-за того, что он русский? Вы должны задать этот вопрос польским властям. Польская футбольная федерация не имеет права запрещать кому-либо пересекать границу Польши», — сообщили в пресс-службе ФФП.
Израильский клуб 3 октября отправится в Польшу на матч Лиги конференций с «Лехом». Игра состоится 6 октября.