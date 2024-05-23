В «Порту» хотят определиться по будущему 41-летнего Пепе до начала Евро-2024

Руководство «Порту» рассматривает вариант с продлением контракта 41-летнего центрального защитника клуба Пепе, утверждает A Bola.

По данным источника, бывший президент «Порту» Пинту да Кошта договорился с Пепе о пролонгации соглашения, однако с приходом Андре Виллаш-Боаша позиция португальского клуба изменилась. Нынешнее руководство смущают зрелый возраст и частые травмы ветерана.

Отмечается, что «Порту» должен принять решение по будущему Пепе после финала Кубка Португалии со «Спортингом», но до начала Евро-2024.

Пепе выступает за «Порту» с января 2019 года. В нынешнем сезоне футболист провел 34 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее 41-летний защитник был вызван в сборную Португалии на чемпионат Европы-2024.