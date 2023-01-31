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Сегодня, 16:34

В «Порту» отреагировали на информацию об интересе к Захаряну

Мария Куцубеева
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В пресс-службе «Порту» в комментарии для «СЭ» отреагировали на новость о том, что клуб пытался приобрести полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Правда ли, что клуб интересовался Захаряном? Нам неизвестно», — сказали в пресс-службе «СЭ».

В этом сезоне Захарян провел за «Динамо» 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Ранее «СЭ» сообщал, что Захаряна пытались приобрести «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош». Сегодня, 31 января, трансферное окно в Западной Европе закрывается. 19-летний полузащитник закончит сезон в «Динамо».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
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Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
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Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Порту
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