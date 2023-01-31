В «Порту» отреагировали на информацию об интересе к Захаряну

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В пресс-службе «Порту» в комментарии для «СЭ» отреагировали на новость о том, что клуб пытался приобрести полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
«Правда ли, что клуб интересовался Захаряном? Нам неизвестно», — сказали в пресс-службе «СЭ».
В этом сезоне Захарян провел за «Динамо» 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
Ранее «СЭ» сообщал, что Захаряна пытались приобрести «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош». Сегодня, 31 января, трансферное окно в Западной Европе закрывается. 19-летний полузащитник закончит сезон в «Динамо».
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