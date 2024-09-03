Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:41

В Португалии рассказали о сильных качествах потенциального новичка «Спартака» Мангаша

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Португальский журналист издания «O Jogo» София Эстевес рассказала «СЭ» о защитнике «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаше, которыи интересуется «Спартак».

«Мангаш очень хороший футболист, который может сыграть как в атаке, так и в защите. Он был одним из самых значимых игроков «Витории». Рикардо особенно хорош в дриблинге и в игре один на один. Это хорошее усиление для красно-белых», — сказала Эстевес «СЭ».

26-летний Мангаш является воспитанником «Бенфики», за «Виторию» он выступает с 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету крайнего защитника 4 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
В Паралимпиаде впервые принял участие трансгендер
Иранский волейболист не помещается в кровать на Паралимпиаде-2024
Покупательница квартиры Долиной подала встречный иск на певицу
Актюркоглу еще может перейти в «Спартак», легенда ЦСКА ищет новый клуб. Трансферные новости РПЛ
Названы две самые распространенные схемы мошенничества
ХАМАС опубликовало видео с Александром Лобановым и другими погибшими заложниками
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя