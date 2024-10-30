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Сегодня, 15:23

В Португалии считают, что Юран может находиться в шорт-листе «Спортинга»: «Он известный тренер»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» высказался о возможном назначении Сергея Юрана на пост главного тренера «Спортинга» после ухода Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

«Чисто теоретически «Спортинг» может проявить интерес к Юрану. В клубе его хорошо знают. Он известный тренер в Португалии. Потому что он играл здесь. У Сергея есть хорошие результаты в России. «Спортинг» — тот клуб, который может вложить много в молодого тренера. Аморим тренировал всего несколько месяцев перед приходом в «Спортинг». Но думаю, что клуб уже принял решение по новому тренеру. Тем не менее думаю, что Юран может находиться в их шорт-листе», — сказал Барбоза «СЭ».

Ранее Юран заявил, что готов возглавить португальский клуб.

Последним местом работы Юрана был «Пари НН», который он покинул в апреле нынешнего года.

Сергей Юран
ФК Спортинг (Лиссабон)
Паулу Барбоза

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