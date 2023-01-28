В «Риу Аве» назвали ерундой информацию об интересе «Сочи» к Виллиаму

Спортивный директор португальского «Риу Аве» Нуну отреагировал на новость об интересе к защитнику команды Патрику Виллиаму со стороны «Сочи».

Ранее сообщалось, что сочинцы хотят арендовать 25-летнего бразильца.

«Интерес «Сочи» к Виллиаму? Это полная ерунда. Нам нечего сказать по поводу этой новости», — приводит слова Нуну Sport24.

В нынешнем сезоне Виллиам провел за «Риу Аве» 15 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2025 года.