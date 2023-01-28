В «Риу Аве» назвали ерундой информацию об интересе «Сочи» к Виллиаму

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Спортивный директор португальского «Риу Аве» Нуну отреагировал на новость об интересе к защитнику команды Патрику Виллиаму со стороны «Сочи».
Ранее сообщалось, что сочинцы хотят арендовать 25-летнего бразильца.
«Интерес «Сочи» к Виллиаму? Это полная ерунда. Нам нечего сказать по поводу этой новости», — приводит слова Нуну Sport24.
В нынешнем сезоне Виллиам провел за «Риу Аве» 15 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования