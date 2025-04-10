В «Сабахе» отреагировали на новость о возможной отставке Березуцкого

В пресс-службе «Сабаха» в разговоре с «СЭ» отреагировали на новость о возможной отставке главного тренера Василия Березуцкого.

Ранее об этом сообщило издание Apasport.

«У Василия Березуцкого есть контракт с футбольным клубом «Сабах». В настоящее время как наш главный тренер, так и весь клуб, полностью сосредоточены на предстоящих важных матчах», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Березуцкий возглавил «Сабах» в ноябре прошлого года. Под его руководством команда победила в 6 матчах из 19. После 29 туров «Сабах» с 36 очками занимает пятое место в чемпионате Азербайджана.