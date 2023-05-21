В Сальвадоре во время давки на футбольном стадионе погибли девять человек

Девять человек погибли в давке на стадионе «Кускатлан» во время игры команд «Альянса» и ФАС, сообщает Associated Press.

По информации местной полиции, давку на одном из входов стадиона спровоцировали фанаты, которые пытались попасть на трибуну. Ситуация стала накаляться после того, как некоторые футбольные болельщики обнаружили, что их билеты фальшивые.

Полиция попыталась остановить фанатов и применила слезоточивый газ, усугубив ситуацию.

В результате инцидента погибло как минимум девять человек, десятки получили различные травмы. Несколько участников давки находятся в больнице в критическом состоянии.