В Саудовской Аравии готовят для Месси самый крупный контракт в истории футбола

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает L'Equipe.

По информации источника, правительство государства готово предложить 35-летнему аргентинцу самый крупный контракт в истории футбола. Соглашение будет рассчитано на несколько лет. Форвард может перейти в «Аль-Хиляль», являющийся главным соперником «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду.

Отмечается, что Месси рассматривал возможность смены обстановки еще до конфликта с «ПСЖ». Ранее сообщалось, что парижский клуб отстранил аргентинца от команды на две недели за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом этого года. В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.