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17 ноября 2022, 12:07

В сборной Армении отреагировали на информацию о переговорах со Слуцким

Константин Белов
Корреспондент
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Пресс-секретарь сборной Армении по футболу Айк Карапетян в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что местная футбольная федерация вела переговоры с Леонидом Слуцким о назначении на пост главного тренера армянской сборной.

«Федерация футбола Армении находится в стадии активного поиска главного тренера сборной и не комментирует процесс переговоров с каким-либо специалистом», — сказал Карапетян корреспонденту «СЭ».

Сообщалось, что Слуцкий может возглавить «Краснодар». До «Рубина» он работал в ЦСКА, «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», «Витессе», «Халл Сити» и сборной России.

Сборная Армении по футболу
Леонид Слуцкий
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