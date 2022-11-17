В сборной Армении отреагировали на информацию о переговорах со Слуцким

Пресс-секретарь сборной Армении по футболу Айк Карапетян в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что местная футбольная федерация вела переговоры с Леонидом Слуцким о назначении на пост главного тренера армянской сборной.

«Федерация футбола Армении находится в стадии активного поиска главного тренера сборной и не комментирует процесс переговоров с каким-либо специалистом», — сказал Карапетян корреспонденту «СЭ».

Сообщалось, что Слуцкий может возглавить «Краснодар». До «Рубина» он работал в ЦСКА, «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», «Витессе», «Халл Сити» и сборной России.