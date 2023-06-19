В сборной Португалии выразили сожаление из-за травмы спартаковца Тавареша

Пресс-служба португальской футбольной федерации рассказала «СЭ» о состоянии защитника «Спартака» Томаша Тавареша после полученной травмы крестообразной связки.

«Мы глубоко сожалеем о травме Томаша Тавареша, одного из игроков, вызванных на чемпионат Европы U21, который, к сожалению, не сможет внести свой вклад в этот турнир. Футболист покинул расположение команды и сейчас восстанавливается под наблюдением своего клуба. Дальнейшие комментарии по этому вопросу будут предоставлены «Спартаку», если клуб того пожелает», — сообщили в пресс-службе футбольной федерации Португалии «СЭ».

Ранее главный тренер молодежной сборной Португалии Руй Жорже рассказал, что Тавареш был серьезно травмирован в расположении команды. Он пропустит молодежный чемпионат Европы, который стартует 21 июня. В сборной игрока заменит защитник «Эшторила» Бернарду Витал.

22-летний португалец пропустил полгода с мая по декабрь 2022 года из-за такой же травмы левого колена.