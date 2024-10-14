В сборной Узбекистана рассказали о травме Файзуллаева: «Сильно испугались, но ничего серьезного»

Менеджер сборной команды и руководитель международного управления Ассоциации футбола Узбекистана Шерзод Игамбередиев рассказал о травме полузащитника Аббосбека Файзуллаева.

«Во время тренировки Аббос пошел в стык, получил повреждение ноги. Сначала сильно испугались и думали, что задета кость. В итоге ничего серьезного, обычный ушиб. Доктора работали над Файзуллаевым всю ночь, сегодня тоже следили за ним. Слава богу, все хорошо», — цитирует Игамбередиева Sport24.

Во вторник, 15 октября, сборная Узбекистана сыграет дома против команды ОАЭ в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.