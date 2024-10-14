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Сегодня, 17:44

В сборной Узбекистана рассказали о травме Файзуллаева: «Сильно испугались, но ничего серьезного»

Алина Савинова
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Менеджер сборной команды и руководитель международного управления Ассоциации футбола Узбекистана Шерзод Игамбередиев рассказал о травме полузащитника Аббосбека Файзуллаева.

«Во время тренировки Аббос пошел в стык, получил повреждение ноги. Сначала сильно испугались и думали, что задета кость. В итоге ничего серьезного, обычный ушиб. Доктора работали над Файзуллаевым всю ночь, сегодня тоже следили за ним. Слава богу, все хорошо», — цитирует Игамбередиева Sport24.

Во вторник, 15 октября, сборная Узбекистана сыграет дома против команды ОАЭ в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Источник: Sport24
Футбол
Сборная Узбекистана по футболу
Аббосбек Файзуллаев

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