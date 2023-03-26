В Сербии назвали Кокорина мастером современного футбола

Сербский агент Ненад Асанович в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Я посетил товарищескую игру «Ариса» и РШФ. В этой игре выделился Андрей Ивич: он забил и отдал голевой пас! Что касается Кокорина в «Арисе», о нем даже не стоит говорить лишний раз. Он всегда был и остается мастером современного футбола», — сказал Асанович «СЭ».

Текущей сезон Кокорин проводит на правах аренды в «Арисе», куда он перешел из «Фиорентины». В составе кипрского клуба россиянин провел 23 матча, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.