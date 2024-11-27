В Сербии отреагировали на новость об интересе «Партизана» к Зорину

Сербский журналист Иван Цветкович в комментарии «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Партизана» к полузащитнику московского «Спартака» Даниилу Зорину.

«У клуба сейчас долг в 60 миллионов евро, поэтому они стараются не тратить слишком много. Да, есть основания полагать, что клуб интересуется Даниилом, но пока нет подтверждений этому. Сейчас довольно напряженная обстановка в клубе.

Они в тяжелом положении и в вопросе финансов и спортивных результатов. Возможно, что это один из худших периодов в истории клуба. Сейчас новое временное руководство, и лишь в конце сезона, в мае, будут выборы. Новое руководство должно улучшить ситуацию, но к какому моменту это произойдет — большой вопрос», — сказал Цветкович «СЭ».

В текущем сезоне полузащитник «Спартака» провел 9 игр в рамках РПЛ и FONBET Кубка России, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.

Денис Сафронов