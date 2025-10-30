В Сербии высказались о назначении Пауновича на пост главного тренера сборной

Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Велько Пауновича главным тренером национальной команды.

«Паунович когда-то стал чемпионом мира с молодежкой. С того дня его имя постоянно всплывало среди кандидатов на пост тренера главной сборной. Сейчас он был без клуба. Его футбольный авторитет не дотягивает до авторитета Деяна Станковича. Но у Пауновича есть опыт работы в федерации. Его отец Благое был футболистом «Партизана» и со сборной в 1968 году стал финалистом чемпионата Европы», — сказал Цветкович «СЭ».

48-летний специалист сменил на этом посту Драгана Стойковича, который ушел в отставку 17 октября.

Последним местом работы Пауновича был «Реал Овьедо». Ранее серб тренировал мексиканские клуба «Гвадалахара» и «УАНЛ Тигрес». До этого работал в английском «Рединге» и американском «Чикаго Файр». У него также есть опыт работы в юниорской и молодежной сборных Сербии. Во время карьеры игрока Паунович выступал за «Рубин» в 2007 году.

Сборная Сербии в квалификации чемпионата мира-2026 сыграет с Англией (13 ноября) и Латвией (16 ноября). В группе K сербы с 10 очками занимают третье место в таблице.