В Северной Ирландии провели серию пенальти из 44 ударов

В матче Кубка лиги Северной Ирландии провели одну из самых продолжительных серий пенальти в истории футбола.

В 1/8 финала турнира встречались «Колрейн» и «Баллимина». Основное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Колрейна» (18:17). Команды нанесли по 22 удара в послематчевой серии.

Согласно порталу Goal, эта серия пенальти вошла в тройку самых продолжительных за всю историю футбола. Больше ударов нанесли только «КК Пэлас» и «Сивикс» в Кубке Намибии (48 ударов) и «Вашингтон» и «Бедлингтон» из низших дивизионов Англии (54).