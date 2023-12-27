Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:49

В «Шанхай Шэньхуа» рассказали об ожиданиях от работы Слуцкого

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

В «Шанхай Шэньхуа» надеются, что новый главный тренер Леонид Слуцкий сможет привить команде подходящий стиль игры и поможет развиваться молодым футболистам.

С 1 января 2024 года россиянин возглавит «Шанхай Шэньхуа». Другие подробности соглашения не приводятся.

«Мы надеемся, что он познакомится с командой как можно скорее и выработает игровой стиль, подходящий для «Шэньхуа». Мы с нетерпением ждем, когда еще больше молодых игроков добьются дальнейшего прогресса с его помощью и совместной работой. В будущем сезоне «Шанхай» добьется еще лучших результатов», — отмечается в заявлении команды.

После 30 туров «Шаньхай Шеньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая с 52 очками. Победителем турнира стал «Шанхай Порт» (63 очка).

Последним клубом для Слуцкого являлся «Рубин». Наставник покинул казанскую команду в ноябре 2022 года.

ФК Шанхай Шеньхуа
Леонид Слуцкий
0
Читайте также
Британский журнал включил Яшина в число самых влиятельных футболистов всех времен
Норвежцы запретили своим спортсменам участвовать в зимней юношеской Олимпиаде в Канвондо
В Абхазии оппозиция собралась у парламента на акцию протеста
МВД РФ объявило в розыск фехтовальщиков Виолетту и Сергея Бида
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
МТС исключила Ивлееву из числа своих амбассадоров
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера