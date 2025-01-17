В «Штурме» довольны первыми матчами российского вратаря Худякова

Спортивный директор «Штурма» Михаэль Паренсен считает, что российский вратарь Даниил Худяков позитивно выступил в дебютных матчах за австрийский клуб.

«Мы очень довольны прогрессом Даниила в «Штурме». С тех пор как он прибыл сюда летом, он очень хорошо адаптировался, совершенствовался с каждым днем и очень хорошо интегрировался в команду. Также его выступления в матчах перед зимним перерывом как в бундеслиге, так и в Лиге чемпионов были действительно позитивными. Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития Даниила и уверены, что он станет важной частью нашей вратарской бригады», — цитирует ТАСС Паренсена.

В этом сезоне Худяков сыграл за «Штурм» в матчах Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0) и «Лилля» (2:3), а также в чемпионате Австрии — с «Альтахом» (1:1) и «Тиролем» (3:0).