Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 05:08

В «Штурме» довольны первыми матчами российского вратаря Худякова

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Штурма» Михаэль Паренсен считает, что российский вратарь Даниил Худяков позитивно выступил в дебютных матчах за австрийский клуб.

«Мы очень довольны прогрессом Даниила в «Штурме». С тех пор как он прибыл сюда летом, он очень хорошо адаптировался, совершенствовался с каждым днем и очень хорошо интегрировался в команду. Также его выступления в матчах перед зимним перерывом как в бундеслиге, так и в Лиге чемпионов были действительно позитивными. Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития Даниила и уверены, что он станет важной частью нашей вратарской бригады», — цитирует ТАСС Паренсена.

В этом сезоне Худяков сыграл за «Штурм» в матчах Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0) и «Лилля» (2:3), а также в чемпионате Австрии — с «Альтахом» (1:1) и «Тиролем» (3:0).

Источник: ТАСС
Даниил Худяков
Футбол
ФК Штурм
Читайте также
Украинские СМИ сообщили о бунте жителей Закарпатья против мобилизации
Трусова находится на третьем месяце беременности
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
Сегодня
Вчера
Неделя