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6 апреля, 14:25

«Сыграл без особого блеска». В Швейцарии оценили игру Миранчука против «Лозанны»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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5 апреля «Сьон» уступил в швейцарской суперлиге «Лозанне» (0:2) на выезде. Хавбек гостей Антон Миранчук начал встречу в стартовом составе и провел на поле 74 минуты. Издание La Nuovelliste поставила ему оценку 3,5 по шестибалльной системе.

«Антон в этот раз сыграл без особого блеска. Острых моментов с его участием практически не возникало. К сожалению, «Сьон» пропустил два гола в добавленное арбитром время и потерпел второе подряд поражение именно из-за провала в концовке. Антона к этому моменту на поле уже не было», — сказал «СЭ» спортивный обозреватель La Nuovelliste Стефан Фурнье.

До конца регулярного сезона суперлиги осталось два тура. «Сьона» занимает 9-е место, набрав 35 очков.

Антон Миранчук
ФК Сьон
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