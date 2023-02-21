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Сегодня, 19:10

В швейцарской полиции сообщили о низких шансах найти напавших на российского болельщика

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Овсянников.
Фото Соцсети
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Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» Артем Овсянников, который подвергся нападению со стороны швейцарских болельщиков, в разговоре с «СЭ» рассказал о ходе дела.

Артем Овсянников. «Эй, руссе! Почему говоришь по-русски?» На нашего болельщика напали в фан-секторе стадиона в Базеле

«Протокол передан в прокуратуру, но шансы найти этих людей очень низки из-за отсутствия системы распознавания лиц на стадионе. Это слова Александры Майер, вахмистра кантональной полиции Швейцарии. Когда я сказал о резонансе в России, она определенной интонацией дала понять, что ей не нравится мой поступок», — сказал Овсянников «СЭ».

Ранее стало известно, что 19 февраля на Овсянникова совершили нападение на матче 21-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» — «Серветт» (2:2). Его атаковали после того, как он начал снимать видео на фан-секторе. Неизвестный несколько раз прокричал: «Эй, руссе! Ты почему по-русски разговариваешь?»

Футбол
ФК Арсенал (Тула)
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