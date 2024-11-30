Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:34

В «Сьоне» заявили, что Антон Миранчук больше не сыграет до конца года

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Сьона» Кристиан Константин ответил на вопрос о том, когда российский полузащитник команды Антон Миранчук сможет вернуться на поле.

«Миранчук не сыграет в этом году. Осталась неделя до паузы в чемпионате, поэтому мы не собираемся рисковать его здоровьем. Антон вернется на поле в январе», — цитирует Константина Sport24.

13 ноября стало известно, что россиянин пропустит около 4-5 недель из-за травмы. Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. В этом сезоне 29-летний игрок сыграл 7 матчей, не отметившись результативными действиями.

Источник: Sport24
Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон
Читайте также
Олимпийская чемпионка Алина Загитова за год нарушила ПДД 197 раз
Минобороны сообщило об 11 ликвидированных беспилотниках над регионами России
В Иркутской области отец выбросил дочь из окна из-за ее внешнего вида
ФИФА подтвердила, что сборной России не будет на ЧМ-2026
Президент «Урала» прокомментировал слухи об онкологии, «Торпедо» отдаст «Спартаку» защитника, а «Алания» и «Арсенал» разучились побеждать. Что происходит в Первой лиге
Футболиста «Кванта» Мельникова арестовали по подозрению в убийстве
Сегодня
Вчера
Неделя