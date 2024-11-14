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Сегодня, 13:25

В списке номинантов на звание лучшего тренера в 2024 году — пять специалистов из Испании

Камила Абдурахманова
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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В номинации «Лучший тренер» на ежегодной премии Globe Soccer Awards по итогам 2024 года представлены девять тренеров.

На награду претендуют Хаби Алонсо («Байер»), Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испания), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

На сайте премии началось открытое голосование среди болельщиков, которое определит финалистов. Церемония награждения состоится 27 декабря 2024 года в Дубае.

В прошлом году лучшим тренером по версии Globe Soccer Awards стал Хосеп Гвардиола. В 2023 году «Манчестер Сити» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. Кроме того, команда под руководством Гвардиолы выиграла еще четыре трофея: АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Испанский специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. До этого он тренировал «Баварию» и «Барселону».

Карло Анчелотти
Хосеп Гвардиола
Джан Пьеро Гасперини
Лионель Скалони
Луис де ла Фуэнте
Луис Энрике
Симоне Индзаги
Хаби Алонсо

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