22 октября, 11:16

В «Спортинге» опровергли интерес к Сафонову

Сергей Ярошенко

В «Спортинге» отреагировали на информацию об интересе клуба к вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову.

«Эта информация не соответствует действительности» — приводит слова пресс-службы клуба Metaratings.ru

Ранее сообщалось, что в аренде 26-летнего россиянина заинтересованы «Валенсия», «Брага» и «Спортинг». По информации PSG Inside, спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш ищет варианты для голкипера в Испании и Португалии, а сам футболист сомневается в своем будущем в «ПСЖ».

Матвей Сафонов.Сафонов все ближе к уходу из «ПСЖ»? Российским вратарем интересуются в Испании и Португалии

Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». В прошлом сезоне на его счету 17 матчей, в которых он пропустил 13 голов и сохранил свои ворота сухими в 7 играх. В сезоне голкипер-2025/26 ни разу не появлялся на поле.

Источник: Metaratings.ru
4

  • Grinopel

    Ни в Спортинге, ни в ПСЖ не в курсах про интерес, зато у СЭ мощный движняк в новостях..

    22.10.2025

  • _Mike N_

    пусть едет в Спартак !

    22.10.2025

  • zg

    Спортинг норм было бы.

    22.10.2025

    Матвей Сафонов
    Футбол
    ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
    ФК Спортинг (Лиссабон)
