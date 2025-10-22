В «Спортинге» опровергли интерес к Сафонову

В «Спортинге» отреагировали на информацию об интересе клуба к вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову.

«Эта информация не соответствует действительности» — приводит слова пресс-службы клуба Metaratings.ru

Ранее сообщалось, что в аренде 26-летнего россиянина заинтересованы «Валенсия», «Брага» и «Спортинг». По информации PSG Inside, спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш ищет варианты для голкипера в Испании и Португалии, а сам футболист сомневается в своем будущем в «ПСЖ».

Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». В прошлом сезоне на его счету 17 матчей, в которых он пропустил 13 голов и сохранил свои ворота сухими в 7 играх. В сезоне голкипер-2025/26 ни разу не появлялся на поле.