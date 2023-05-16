В Таджикистане поддержали участие российских арбитров в турнире ЦАФА

Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на участие арбитров из России в турнире ЦАФА.

Российские арбитры Кирилл Левников, Егор Болховитин и Андрей Веретешкин приглашены для работы на турнире ЦАФА, о чем объявил РФС.

«Мы приветствуем участие бригады арбитра Кирилла Левникова в турнире ЦАФА. К сожалению, сборная России отказалась от участия. Тем не менее, судьи из России смогут поработать на турнире. Мое мнение —, скорее всего, бригада Левникова будет работать на финальных матчах. Ожидаем интересный турнир», — сказал Салиев «СЭ».

Соревнования пройдут с 10 по 20 июня в Бишкеке и Ташкенте.

В Кубке наций сыграют сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также приглашенная сборная Омана.