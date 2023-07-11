В «Тоболе» сообщили о назначении Канчельскиса генеральным директором клуба

Пресс-атташе «Тобола» Каскырбай Койшиманов сообщил «СЭ», что бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис стал генеральным директором казахстанского клуба.

«Андрей Канчельскис назначен генеральным директором нашего клуба», — сказал Койшиманов «СЭ».

Ранее сам 54-летний Канчельскис сообщил «СЭ», что достиг договоренности о назначении в «Тобол».

Предыдущим местом работы Канчельскиса был узбекский «Навбахор», специалист был главным тренером команды с октября 2018 года по октябрь 2020 года.